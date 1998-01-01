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القناة الاولى: مصادر مصرية قالت لقد فشلنا باحتواء التصعيد في غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة الاولى: مصادر مصرية قالت لقد فشلنا باحتواء التصعيد في غزة



القدس المحتلة / سما /

 أكدت مصادر مصرية فشل جهودها لمنع التصعيد في قطاع غزة .

من جانبه هاجم المحلل الاسرائيلي "يهد يعاري"  مصر قائلا: "إن مصر تهتم بجمع معلومات استخبارية اكثر من منع التصعيد ووصف مبعوث الامم المتحدة بالضعيف"

في ذات السياق قال نيكولاي ملادينوف ان  الأمم المتحدة تعمل  بشكل وثيق مع مصر وجميع الأطراف المعنية لضمان أن غزة تتراجع عن حافة الهاوية، التصعيد في الـ 24 ساعة الماضية خطير للغاية، الصواريخ يجب أن تتوقف ، يجب أن يظهر ضبط النفس من قبل الجميع! يجب ألا يدخر أي جهد لعكس مسار دوامة العنف

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد أنهى مساء اليوم جلسة مشاورات أمنية في مقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب، شارك فيها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، وكبار قادة الجيش.

ونقل عن مصدر سياسي قوله في نهاية المشاورات إنه "اتخذت قرارات عملانية بشأن قطاع غزة"، مضيفا أن المجلس الوزاري المصغر، السياسي الأمني، سوف يجتمع يوم غد الثلاثاء.

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