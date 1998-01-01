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نحن امام ايام من القصف واستعداد للبرية

انتهاء جلسة الكابينت واوامر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية قوية وقاسية في عمق غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء جلسة الكابينت واوامر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية قوية وقاسية في عمق غزة



القدس المحتلة / سما /


 قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي  مواصلة قصف قطاع غزة، بعد ساعات على اطلاق المقاومة اكثر من 200 صاروخ نحو المستوطنات، والقصف الاسرائيلي على القطاع الذي ادى الى استشهاد 3 مواطنين واصابة 9 اخرين. 

وقالت وسائل اعلام عبرية ان جلسة الكابينت التي استمرت لاربع ساعات انتهت وهناك اوامر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية قوية في عمق غزة

وقالت مصادر اسرائيلية ان جيش الاحتلال سيبدأ بالجولة الثانية من الضربات على القطاع.


واكد مصدر سياسي اسرائيلي وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية ان المشاروات الأمنية انتهت برئاسة نتنياهو ووزير جيش الاحتلال وبحضور قادة الأمن والجيش واتخذت قرارات عملية تنفيذية والاجتماع غدا لبحث تطورات الموقف على حدود غزة. 


وقالت القناة الثانية الاسرائيلية ان اوامر أعطيت للجيش بتوجيه ضربات قاسية ضد حماس والجهاد الاسلامي ونحن امام ايام من القصف والجيش حشد قوات برية كبيرة في محيط قطاع غزة تضم دبابات ومجنزرات وهو جاهز للتصعيد.
 

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