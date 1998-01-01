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الاحتلال يقصف مقر قناة "الاقصى" في غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف مقر قناة "الاقصى" في غزة



غزة / سما /

 قصفت طائرة اسرائيلية مسيرة بصاروخين مقر قناة الاقصى وذلك بعد دقائق من اتصال الاحتلال بمقر القناة وابلاغ العاملين باخلائه لانه سيقصفه.

وادى قصف المقر بالسكان القاطنين في محيطها الى مغادرة منازلهم.

وكان تم عند حوالي التاسعة من مساء اليوم الاثنين اخلاء مقر قناة الاقصى في غزة بعد تهديدات اسرائيلية بقصف مقر القناة التلفزيونية التي يعمل فيها عشرات الموظفين والصحافيين/ات.

جاء ذلك في خضم تهديدات اسرائيلية بعمليات قصف اشد عنفا توعد جيش الاحتلال بتنفيذها خلال الساعات المقبلة في قطاع غزة.

و تم الاتصال هاتفيا بقناة الاقصى من قبل جيش الاحتلال الذي طالبهم باخلاء المقر.

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