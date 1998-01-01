فتح : ندين العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا البطل وسنبقى صامدين

رام الله / سما /

أدانت حركة فتح العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني ، ونترحم على شهداءنا الأبرار، ونؤكد أن إسرائيل تسعى لتقسيم الوطن وفصل القطاع ، وأن الرد الذي طالما قاتلنا من أجله الوحدة وانهاء الإنقسام بشكل نهائي ، وأن لا حل أمام إسرائيل إلا الاعتراف والاقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي إن الدم الفلسطيني غال وعزيز ، وإن المخطط الإسرائيلي من وراء هذا العدوان والإجراءات التي سبقته تهدف لفصل غزة تماما، ونؤكد أن قطاع غزة جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن ، وأن ما يصيبه يصيبنا كفلسطينيين جميعا

وقال القواسمي أن تناقضنا الرئيسي كان وسيبقى مع الاحتلال الاسرائيلي وأننا نفهم جيدا فقه الأولويات في الصراع والخلاف ، وسنسعى دائما لتقويد المخطط الاسرائيلي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية