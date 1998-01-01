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غرينبلات : حماس تجبر إسرائيل على القيام بعمل عسكري

الإثنين 12 نوفمبر 2018 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات : حماس تجبر إسرائيل على القيام بعمل عسكري



القدس المحتلة / سما /

 قال  مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات،  عبر تويتر، مساء اليوم الإثنين، أن: "الجماعات الإرهابية" لا زالت تهاجم إسرائيل بالصواريخ وعلى الجميع إدانة ذلك .. هم يجبرون إسرائيل مرة أخرى على القيام بعمل عسكري للدفاع عن مواطنيها "

وأضاف  غرينبلات: "اننا نقف مع إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات ، أنشطة حماس الحالية تثبت حقا أنها لا تهتم بالسكان وان مصلحتها الوحيدة تستخدمها لاغراض سياسية ، لقد سئم العالم من عنف حماس .. العنف يمنع أي مساعدة لسكان غزة".

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