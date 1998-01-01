غرينبلات : حماس تجبر إسرائيل على القيام بعمل عسكري

القدس المحتلة / سما /

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عبر تويتر، مساء اليوم الإثنين، أن: "الجماعات الإرهابية" لا زالت تهاجم إسرائيل بالصواريخ وعلى الجميع إدانة ذلك .. هم يجبرون إسرائيل مرة أخرى على القيام بعمل عسكري للدفاع عن مواطنيها "

وأضاف غرينبلات: "اننا نقف مع إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات ، أنشطة حماس الحالية تثبت حقا أنها لا تهتم بالسكان وان مصلحتها الوحيدة تستخدمها لاغراض سياسية ، لقد سئم العالم من عنف حماس .. العنف يمنع أي مساعدة لسكان غزة".