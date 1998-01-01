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فتح : العدوان الهمجي لن يكسر إرادة شعبنا.

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : العدوان الهمجي لن يكسر إرادة شعبنا.



غزة/سما/

قالت حركة فتح بغزة، إن العدوان الهمجي الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة جزء من جرائم إسرائيل المستمرة بحق شعبنا وأرضنا، مؤكدةً على أن العدوان الهمجي لن يكسر إرادة شعبنا.

وذكر المتحدث باسم الحركة د. عاطف أبو سيف، أن شعبنا الأبي أكبر من أن تنال من إرادته كل جرائم الاحتلال وأسلحته، وإسرائيل الدولة المارقة الخارجة عن القانون الدولي تواصل مذابحها وعدوانها على شعبنا الأعزل أمام صمت دولي معيب و وحده شعبنا قادر على إفشال كل ذلك.

وتابع أن شعبنا موحد في مواجهة العدوان وهو كنا في كل مرة قادر على صد العدوان وعلى البقاء فالجبل الفلسطيني لا ولن تهزه أعتى الرياح.

وأكد على أن الصمود الفلسطيني في وجه ألة البطش والقتل والعدوان تتكسر علي صخرته قوة الاحتلال وعدوانه وأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان في حماية شعبنا وأرضنا.

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