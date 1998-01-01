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جبهة التحرير الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي الغادر

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

دانت جبهة التحرير الفلسطينية العملية العسكرية الغادرة التي شنتها القوات الخاصة الإسرائيلية المتنكرة ليلة أمس والتي استشهد على أثرها 7 شهداء و7 جرحى من خيرة أبناء شعبنا للنيل من مقاومتنا وضرب شعبنا في عمقه .

وقالت الجبهة في بيان لها أن العدو الإسرائيلي وجيشه المتغطرس لا ولم يلتزم في يوم من الأيام بأي اتفاق مما لا يدع مجالا للشك أن حكومة نتنياهو ولبريمان المتطرفة تحاول كسب الوقت من أجل تمرير مخططاتها العدوانية القائمة على القتل والهدم والاستيطان والتنكر لحقوق شعبنا وعدم الالتزام بالقرارات الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، مضيفا ان هذا العدوان السافر جاء في ظل الحديث الدائم عن التهدئة والحلول الإنسانية والتخفيف عن كاهل الشعب في قطاع غزة مما يؤكد أن هذه الحلول ما هي الا مؤامرة تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية .
في نهاية البيان حيت الجبهة جهود أبطالنا من المقاومة الفلسطينية وثمنت عاليا تصديها للجيش الإسرائيلي وقواته الخاصة والمحافظة على أمن أبناء شعبنا كما وتوجهت الجبهة بخالص التعزية والمواساة بل التهنئة لأهالي الشهداء وذويهم وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والسلامة التامة لجميع أبناء شعبنا.

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