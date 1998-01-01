محكمة الاحتلال تمدد اعتقال والدة المتهم بتنفيذ عملية "بركان"

رام الله/سما/

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن الجلمة اليوم الإثنين، اعتقال والدة المتهم بتنفيذ عملية "بركان" أشرف نعالوة حتى الخميس القادم، في ظل رفض مستمر من قبل نيابة الاحتلال الإفراج عنها بكفالة.

وقالت مصادر محلية إن محكمة الاحتلال استجابت لطلبة النيابة العسكرية بتمديد اعتقال وفاء محمود مهداوي (54 عامًا)، من ضاحية شويكة بطولكرم حتى يوم الخميس بذريعة استكمال التحقيق.

وتخضع والدة أشرف للضغط الشديد من قبل مخابرات الاحتلال في الوقت الذي يقبع معها في الأسر ابنها أمجد وزوجها السيد وليد نعالوة في إطار إجراءات العقاب الجماعي التي تتعرض لها العائلة منذ مطاردة أشرف.