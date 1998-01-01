  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تشيد بالطواقم الصحفية وتطالبها باخذ درجات السلامة خلال التغطية الميدانية

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تشيد بالطواقم الصحفية وتطالبها باخذ درجات السلامة خلال التغطية الميدانية



غزة/سما/

تشيد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالاداء المتميز للزملاء الصحفيين والطواقم الاعلامية خلال تغطيتهم للعدوان الاسرائيلي الجديد على قطاع غزة وما تبعه من تداعيات ميدانية امس واليوم .
واذ تحذر نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال من مغبة التعرض  للطواقم الاعلامية والصحفية خلال عملهم الميداني والاعلامي  فانها تطالب الزملاء الصحفيين باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام باجراءات السلامة المهنية المتعارف عليها دوليا.
وتشد نقابة الصحفيين الفلسطينيين على يد الزملاء الصحفيين وتطالبهم بالتعامل بمهنية عالية كما تعودنا عليهم والحذر من الانزلاق في نشر معلومات قبل التاكد الكامل من صحتها لما لها من اثر سلبي على المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي يتعرض لها شعببنا لعدوان ممنهج وحقيقي.
وتدعو النقابة الزملاء الصحفيين الى التواصل مع نقابة الصحفيين واعضاء الامانة العامة في حالة تعرضهم لاي مكروه نتيجة اعتداءات الاحتلال لتتمكن النقابة من القيام بواجبها المهني والنقابي باسرع وقت لخدمة الصحفيين ومحاولة مساعدتهم .
نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تطالب النيابة بالتراجع عن حجب مواقع اعلامية فلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة المؤسسات الرسمية الامريكية اعلاميا

نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة اخبار الحكومة والاجهزة الأمنية الفلسطينية

نقابة الصحفيين تحذر أعضاءها من حضور اجتماع دعت له السفارة الامريكية بالقدس

نقابة الصحفيين- ارشيف

نقابة الصحفيين تحذر "حماس" من التعرض لتلفزيون فلسطين والعاملين به في غزة

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة اخبار الامن في غزة واي تصريحات لحماس حول اعتداء "السرايا"

الأكثر قراءة اليوم

القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

الجيش الإسرائيلي يزعم: لم نهدف إلى "القتل أو الاختطاف"

محلل إسرائيلي: عملية خانيونس المعقدة ستبقى سرية لسنوات طويلة

"كان" العبرية : "الكابينت" وافق على الخطوة التالية من تفاهمات التهدئة

إيزنكوت : قواتنا نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن "إسرائيل"

اسرائيل: جهود التوصل لاتفاق تهدئة مستمرة وحماس لا تريد خسارة ما كسبته عبر التصعيد

تسلل اسرائيلي مفضوح د.سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

ً3 شهداء بغزة واصابة 13 مستوطنا في قصف المقاومة لبلدات جنوب الدولة العبرية

قصف

جيش الاحتلال :حماس ستدفع ثمنًا باهظًا وستشعر بحجم ضرباتنا في الساعات القليلة المقبلة

شهداء

موقع عبري يكشف مزيدا من تفاصيل العملية التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة داخل خانيونس

مقاومة

فصائل المقاومة: تم إفشال مخطط صهيوني خطير وكبير شرق خانيونس ومجاهدونا سطروا ملحمة بطولية

القسام- ارشيف

القسام تكشف تفاصيل معركة خانيونس