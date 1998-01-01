نقابة الصحفيين تشيد بالطواقم الصحفية وتطالبها باخذ درجات السلامة خلال التغطية الميدانية

غزة/سما/

تشيد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالاداء المتميز للزملاء الصحفيين والطواقم الاعلامية خلال تغطيتهم للعدوان الاسرائيلي الجديد على قطاع غزة وما تبعه من تداعيات ميدانية امس واليوم .

واذ تحذر نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال من مغبة التعرض للطواقم الاعلامية والصحفية خلال عملهم الميداني والاعلامي فانها تطالب الزملاء الصحفيين باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام باجراءات السلامة المهنية المتعارف عليها دوليا.

وتشد نقابة الصحفيين الفلسطينيين على يد الزملاء الصحفيين وتطالبهم بالتعامل بمهنية عالية كما تعودنا عليهم والحذر من الانزلاق في نشر معلومات قبل التاكد الكامل من صحتها لما لها من اثر سلبي على المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي يتعرض لها شعببنا لعدوان ممنهج وحقيقي.

وتدعو النقابة الزملاء الصحفيين الى التواصل مع نقابة الصحفيين واعضاء الامانة العامة في حالة تعرضهم لاي مكروه نتيجة اعتداءات الاحتلال لتتمكن النقابة من القيام بواجبها المهني والنقابي باسرع وقت لخدمة الصحفيين ومحاولة مساعدتهم .

نقابة الصحفيين الفلسطينيين.