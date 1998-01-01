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الخارجية الروسية تحذر من مواجهة دامية في قطاع غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية تحذر من مواجهة دامية في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، داعية الطرفين إلى العودة على الفور إلى نظام وقف إطلاق النار.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الاثنين إلى التصعيد الحاد للتوتر حول قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، سببها "اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للأرض الفلسطينية"، أي القطاع.

ووصفت موسكو هذا التصعيد بـ"الخطير"، محذرة من احتمال استئناف "المواجهة العسكرية الواسعة النطاق حول القطاع، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا من الطرفين، والانهيار النهائي للوضع الإنساني هناك".

ودعت الخارجية الروسية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "العودة على الفور إلى النظام الثابت لإطلاق النار وضبط النفس واتخاذ خطوات لمنع تكرار حالات المواجهة التي لديها عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وشددت الخارجية الروسية على أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة وحدة الصفوف الفلسطينية واستئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وقدرت الخارجية الروسية جهود الوساطة التي تبذلها مصر في مسار التهدئة.

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