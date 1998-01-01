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موقع إسرائيلي:التهدئة ما بين إسرائيل وحماس انهارت

الإثنين 12 نوفمبر 2018 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إسرائيلي:التهدئة ما بين إسرائيل وحماس انهارت



القدس المحتلة / سما /

يوز: قال موقع أخبار إسرائيلي إن التهدئة ما بين إسرائيل وحماس انهارت، فيما تقف غزة الآن على حافة الحرب.

وأضاف موقع المصدر الإسرائيلي أن جيش الاحتلال أفاد بشن هجمات جوية واسعة في قطاع غزة بعد تعرض المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى قصف عنيف.

وأضاف الجيش أن المنظومة الدفاعة “القبة الحديدية” تصدت لمعظم القذائف، نحو 80 قذيفة، إلا أن بعضها سقط في المستوطنات وأسفر عن إصابات.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط قذائف في مدينتي سديروت ونتيفوت، وعن سقوط قذيفة هاون على حافلة إسرائيلية أدت إلى إصابة شاب إسرائيلي بجروح خطيرة.

يذكر أن التصعيد الراهن يأتي في أعقاب اشتباك عنيف لقوة عسكرية إسرائيلية سرية تسللت أمس الأحد في عمق قطاع غزة، مع عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط إسرائيلي رفيع وإصابة آخر، واستشهاد 7 مقاومين.

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