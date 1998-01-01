مخاوف إسرائيلية من رد غير اعتيادي لكتائب القسام

القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري في القناة العاشرة "ألون بن دفيد" للحادثة التي وقعت ليلة أمس في قطاع غزة، والتي انتهت بمقتل المقدم "م"، قائلا "إن عملية الإنقاذ كانت معقدة جدا في ظل الإسناد والدعم الناري الذي قدمه سلاح الجو للقوات على الأرض".

وأضاف بن دفيد، أن "إسرائيل" لا تزال لا تدرك شكل الرد المتوقع من حماس على الحادثة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما في ذلك إغلاق الطرق والمحاور الرئيسية.

وأوضح المحلل الإسرائيلي، أن هناك مخاوف كبيرة في "إسرائيل" من أن تقوم حماس بتنفيذ رد غير اعتيادي، وعدم الاكتفاء بإطلاق القذائف والصواريخ.