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سقوط 100 صاروخ على مستوطنات الغلاف والاحتلال يقصف غزة

شهيدان بغزة واصابة 5 مستوطنين احدهم بجراح خطرة في قصف المقاومة لبلدات جنوب الدولة العبرية

الإثنين 12 نوفمبر 2018 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان بغزة واصابة 5 مستوطنين احدهم بجراح خطرة في قصف المقاومة لبلدات جنوب الدولة العبرية



القدس المحتلة/سما/

اكد الهلال الأحمر الفلسطيني  انتشال جثمان شهيدين وعدة إصابات اثر قصف طائرا ت الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع .

والشهيدانهما الشهيد محمد زكريا إسماعيل التتري 27 عاما والشهيد محمد زهدي حسن عودة 22 عاما.

كما ذكرت وسائل اعلام عبرية ان قذيفة هاون سقطت على حافلة ركاب في مستوطنات غلاف غزة ما ادى الى اصابة مستوطن بجراح خطيرة على الاقل.وفي وقت لاحق اعلن جيش الاحتلال عن سقوط خمسة جرحى في قصف المقاومة الفلسطينية لمدن وبلدات جنوب اسرائيل حتى الان.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان صفارات الانذار تسمع في مناطق مختلفة في مستوطنات غلاف غزة وان عشرات الصواريخ وقذائف الهاون سقطت في اماكن متفرقة فيما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي العديد من المواقع داخل قطاع غزة,

وقالت مصادر الاحتلال ان اكثر من 100 صاروخا استهدفت بئر السبع ونتيفوت ومستوطنات غلاف غزة حتى الان.

وهاجمت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عدة أهداف في قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واستهدف طيران الاستطلاع، الكلية الجامعية في غزة، كما اطلق صاروخ آخر باتجاه اراض خالية جنوب القطاع.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية مرصدا لسرايا القدس شرق مدينة غزة وشرق خزاعة ومرصدا شرق الشجاعية ومرصدا للمقاومة في القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الشريط الحدودي مع مصر بصاروخين على الأقل، واستهدفت ارض فارغة باربعة صواريخ استطلاع شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

و تم نقل ثلاث اصابات جراء استهداف مرصد للمقاومة شرق دير البلح من قبل المدفعية، كما نقل ثلاث إصابات للمستشفى الإندونيسي اثر قصف موقع فلسطين شمال القطاع.


واستهدف قصف مدفعي مخيمات العودة شرق جباليا.

يتبع - 

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