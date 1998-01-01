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مجدلاني: الاحتلال يعمل على تصعيد الاوضاع في غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: الاحتلال يعمل على تصعيد الاوضاع في غزة



رام الله /سما/

 قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال وبعدوانها على ابناء الشعب بقطاع غزة، ترسل رسالة واضحة للعالم، بأنها تعمل على تصعيد الاوضاع ،لفرض سياسية الامر الواقع.

وتابع مجدلاني خلال لقائه القنصل البريطاني العام "فيليب هالز" في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أن المصالحة الوطنية خيار استراتيجي، وأن مواصلة الجهود نحو تحقيقها امر في غاية الاهمية، وأن دماء ابناء شعبنا التي يستهدفها الاحتلال بالرصاص والأسلحة الامريكية، يتوجب أن تكون حافزا للمصالحة الوطنية لتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال وافشال صفقة القرن.

واستعرض مجدلاني خلال اللقاء المستجدات السياسية والتطورات الجارية على الارض، وحالة العدوان المستمر على شعبنا من قبل الاحتلال، الذي يستهدف الارض الفلسطينية عبر الاستيطان، وحربه المستمرة على مدينة القدس.وطالب مجدلاني الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانها على ابناء الشعب.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بشار العزة
 

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