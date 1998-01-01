الأردن: العثور على جثة الطفلة المفقودة

وكالات/سما/

أعلن الدفاع المدني الأردني اليوم الاثنين انتهاء عمليات البحث والتمشيط التي أعقبت سيول يوم الجمعة بعد العثور على جثة طفلة مفقودة جرفتها السيول في محافظة مادبا جنوب عمان بما يرفع عدد الضحايا إلى 13 شخصا.

وقال مدير عام الدفاع المدني الأردني اللواء مصطفى البزايعة في تصريحات للتلفزيون الأردني إن فرق الإنقاذ تمكنت من "العثور على جثة الطفلة المفقودة في مادبا".

وأكد "انتهاء عمليات البحث في منطقة وادي الهيدان بعد العثور على جثة الطفلة المفقودة" التي سحبتها سيول جارفة الجمعة. وتقع منطقة وادي الهيدان في محافظة مادبا على بعد نحو 35 كلم جنوب عمان.