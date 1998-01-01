آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الداخلية في بيان مقتضب، أن المواطنين المراد سفرهم هم المتبقين من الحافلة السادسة من كشف (11/6)، إضافة إلى الحافلتين السابعة بالكامل والثامنة حتى رقم (60).

وطالبت من المسافرين التواجد غداً الساعة 05:30 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.