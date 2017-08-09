  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل المقاومة: تم إفشال مخطط صهيوني خطير وكبير شرق خانيونس ومجاهدونا سطروا ملحمة بطولية

الإثنين 12 نوفمبر 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: تم إفشال مخطط صهيوني خطير وكبير شرق خانيونس ومجاهدونا سطروا ملحمة بطولية



غزة / سما /

حمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على العدوان الغادر الذي قام به بالأمس شرق خانيونس، وما يترتب عليه.

وقالت الغرفة في بيان وصل "شهاب"، "إن المقاومة قادرة على لجم العدو والحفاظ على أمانة الشهداء والثأر لدمائهم"، مؤكدة أن "إفشال المقاومة لهذه العملية الجبانة والتصدي البطولي للعدوان هو مؤشرٌ جديد على أن المقاومة هي محط آمال شعبنا وحامية أرضه والأمينة على قضيته ومستقبله".

وأضافت: "أن الجهد الموحد والمشترك في إفشال العملية الغادرة بالأمس هو رسالة قوة وتحدٍ وإصرار أمام العدو، ورسالةٌ واضحة بأن المقاومة يقظةٌ ومتأهبة وجاهزة للرد على أي عدوان وتلقين العدو دروساً قاسية".

وأوضحت الغرفة المشتركة في بيانها، أن المقاومة "تقف من جديد حجر عثرة وطعنة في خاصرة هذا العدو الجبان، فتتمكن بفضل من إفشال مخططٍ صهيوني خطيرٍ وكبيرٍ كان يرمي إلى استهداف المقاومة وتوجيه ضربةٍ كبيرةٍ لها"، على حد تعبيرها.

وقالت: "إن رجالنا ومقاتلينا كانوا بالمرصاد لهذا العدو الغادر وسطروا ملحمة بطولية ليلة أمس شرق خانيونس".

وأضافت: "أن المقاومة سبعة من خيرة أبنائها شهداء في سبيل الدفاع عن أرضنا وشعبنا وسحق كبرياء هذا العدو المتغطرس، فخرج العدو تحت جنح الظلام فاراً من نيران المقاومة ومعترفاً بالفشل والخيبة".

أخبار ذات صلة

IMG-20170809-WA0004

حماس : قصف مواقع المقاومة تمادي وتجاوز خطير تتحمل إسرائيل تبعاته

المركزي -اجتماع

فصائل المقاومة تدعو المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة

مجلس الامن- ارشيف

مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

موقع مقرب من القسام: مخطط إسرائيلي لاستغلال الحراك بغزة ضد المقاومة

المقاومة الفلسطينية - ارشيف

فصائل المقاومة : الاحتلال يتحمل نتائج مسؤولية اغتيال المحرر "فقهاء"

قصف- ارشيف

اصابة مواطنين بجراح في قصف لمنزل في خانيونس والاحتلال يطالب سكان غزة بالابتعاد عن مقار المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

نتنياهو: كنا قريبين من استخدام القوة القصوى مع غزة وحماس فهمت اللعبة

"كان" العبرية : "الكابينت" وافق على الخطوة التالية من تفاهمات التهدئة

اسرائيل تقرر تأجيل الإعلان عن إقامة أنبوب الغاز الذي يربط غزة بـ "إسرائيل"

الرجوب يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات و أبو الغيط

اسرائيل: جهود التوصل لاتفاق تهدئة مستمرة وحماس لا تريد خسارة ما كسبته عبر التصعيد

تسلل اسرائيلي مفضوح د.سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

شهداء

موقع عبري يكشف مزيد من تفاصيل العملية التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة داخل خانيونس

القسام- ارشيف

القسام تكشف تفاصيل معركة خانيونس

شهداء

الجيش الإسرائيلي يزعم: لم نهدف إلى "القتل أو الاختطاف"

نتنياهو وافق على العملية .. الاحتلال يعترف بمقتل ضابط كبير واصابة اخر في معركة خانيونس

الكابنيت

"كان" العبرية : "الكابينت" وافق على الخطوة التالية من تفاهمات التهدئة