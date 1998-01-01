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السرايا: المقاومة وجهت صفعة للاحتلال ووحل غزة ينتظر كل من تسول له نفسه دخولها

الإثنين 12 نوفمبر 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
السرايا: المقاومة وجهت صفعة للاحتلال ووحل غزة ينتظر كل من تسول له نفسه دخولها



غزة / سما /

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجهت صفعة قوية للقوة المتسللة لقطاع غزة، وأوقعت فيها خسائر فادحة ستبقى حاضرة في كل وقت.

وأضافت السرايا في بيان صحفي ، "دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدرًا، والمقاومة ستبقى ضاغطة على الزناد، عنوانها التلاحم والوحدة الميدانية التي تجسدت أمس واقعًا على الأرض بين سرايا القدس وكتائب القسام وفصائل المقاومة بكل بسالة وبتنسيق عالٍ جدًا".

وقالت، "تحتسب سرايا القدس عند الله تعالى، ثلة من شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال، الذين ارتقوا بعد معركة التصدي البطولية التي خاضتها المقاومة ضد القوة الصهيونية الخاصة التي توغلت داخل المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس".

وأكدت السرايا في بيانها، "أن وحَل غزة، ينتظر كل من تسول له نفسه دخولها، مطمئنين أبناء شعبنا، أن مقاتلينا ما زالوا في حالة استنفار وجهوزية في جميع الوحدات لصد أي عدوان صهيوني غادر".

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