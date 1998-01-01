بلدية خان يونس تشرع بإعادة تأهيل شارع اليرموك

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع اليرموك الواقع في نهاية مخيم خان يونس والمتاخم لمركز المدينة من الجهة الغربية والذي يربط مفترق عمارة جاسر جنوباً وحتى امتداد شارع السيقلي شمالاً بطول (170) متراً تقريباً، وبتكلفة (128) ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وخلال جولته التفقدية لسير العمل بالمشروع أكد رئيس البلدية المهندس علاء الدين البطة أهمية الأعمال المنفذة في إعادة تأهيل الشارع بالكامل كونه من أحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة خان يونس ويعتبر مسلكاً رئيسياً للمركبات والمواطنين الوافدين من شتى المناطق، لافتاً إلى أن البلدية قامت بإعادة تأهيل الشارع للتخفيف من معاناة المواطنين والمركبات، نظراً لوجود إهتراءات وحفر كبيرة في قشرة الإسفلت التي تآكلت نتيجة لمرور مدة طويلة لم يتم خلالها تعبيد الشارع نظراً لضعف التمويل الخارجي.

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس مستمرة في تطوير كافة شوارعها للتخفيف من حجم المعاناة القائمة بفعل الظروف السائدة، مشيراً إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها تتم وفق الخطة التنموية الإستراتيجية التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي بكل مكوناته ونخبه ومثقفيه.

ومن جانبه أوضح مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن شركة المقاولات المحلية المنفذة للمشروع قد شرعت فعلياً بإزالة الطبقة الإسفلتية مع الأرصفة بالشارع المذكور بطول (170) متراً، مشيراً إلى أن الأعمال بالمشروع ستشمل تركيب خط مياه جديد (8) إنش بطول (170) متر ونقل الخطوط القائمة إلى الأرصفة والبالغ أطوالها (350) متراً وتركيب الوصلات المنزلية، إلى جانب إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي القائمة وردم الحفر الامتصاصية الخاصة بالمواطنين.

وبين م. الأخرس أنه سيتم تركيب حجر جبهة على جانبي الطريق بطول (350) متراً وتوريد طبقة بيس كورس ومن ثم فرد طبقة أسفلت بمساحة (1500) متراً مربعاً ومن ثم تركيب بلاط انترلوك للأرصفة بمساحة (1000) متر مربع، لافتاً إلى أن المشروع يشمل تأهيل شبكة الإنارة القائمة من خلال تركيب فوانيس إنارة جديدة موفره للطاقة.

ونوه م. الأخرس أن المشروع يشمل إلى جانب ما سبق تنفيذ أعمال صيانة اسفلت بمساحة (700) متر مربع في شارع البحر بموقعين في المنطقة القريبة من الدفاع المدني ومستشفى ناصر.