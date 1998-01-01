  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية خان يونس تشرع بإعادة تأهيل شارع اليرموك

الإثنين 12 نوفمبر 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع اليرموك الواقع في نهاية مخيم خان يونس والمتاخم لمركز المدينة من الجهة الغربية والذي يربط مفترق عمارة جاسر جنوباً وحتى امتداد شارع السيقلي شمالاً بطول (170) متراً تقريباً، وبتكلفة (128) ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وخلال جولته التفقدية لسير العمل بالمشروع أكد رئيس البلدية المهندس علاء الدين البطة أهمية الأعمال المنفذة في إعادة تأهيل الشارع بالكامل كونه من أحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة خان يونس ويعتبر مسلكاً رئيسياً للمركبات والمواطنين الوافدين من شتى المناطق، لافتاً إلى أن البلدية قامت بإعادة تأهيل الشارع للتخفيف من معاناة المواطنين والمركبات، نظراً لوجود إهتراءات وحفر كبيرة في قشرة الإسفلت التي تآكلت نتيجة لمرور مدة طويلة لم يتم خلالها تعبيد الشارع نظراً لضعف التمويل الخارجي.

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس مستمرة في تطوير كافة شوارعها للتخفيف من حجم المعاناة القائمة بفعل الظروف السائدة، مشيراً إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها تتم وفق الخطة التنموية الإستراتيجية التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي بكل مكوناته ونخبه ومثقفيه.

ومن جانبه أوضح مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن شركة المقاولات المحلية المنفذة للمشروع قد شرعت فعلياً بإزالة الطبقة الإسفلتية مع الأرصفة بالشارع المذكور بطول (170) متراً،  مشيراً إلى أن الأعمال بالمشروع ستشمل تركيب خط مياه جديد (8) إنش بطول (170) متر ونقل الخطوط القائمة إلى الأرصفة والبالغ أطوالها (350) متراً وتركيب الوصلات المنزلية، إلى جانب إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي القائمة وردم الحفر الامتصاصية الخاصة بالمواطنين.

وبين م. الأخرس أنه سيتم تركيب حجر جبهة على جانبي الطريق بطول (350) متراً وتوريد طبقة بيس كورس ومن ثم فرد طبقة أسفلت بمساحة (1500) متراً مربعاً ومن ثم تركيب بلاط انترلوك للأرصفة بمساحة (1000) متر مربع، لافتاً إلى أن المشروع يشمل تأهيل شبكة الإنارة القائمة من خلال تركيب فوانيس إنارة جديدة موفره للطاقة.

ونوه م. الأخرس أن المشروع يشمل إلى جانب ما سبق تنفيذ أعمال صيانة اسفلت بمساحة (700) متر مربع في شارع البحر بموقعين في المنطقة القريبة من الدفاع المدني ومستشفى ناصر. 

#بلدية خان يونس

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة -ارشيفية

بدء تأهيل شبكات الكهرباء بغزة لاستيعاب الطاقة القادمة

بنك فلسطين

قرار بإعادة فتح البنوك في قطاع غزة اليوم الساعة 12

الحساينة: إعادة تأهيل 17 بناية سكنية ضمن المنحة الإيطالية شمال القطاع

محمود الزهار

من هي الدول التى طالب الزهار بإعادة ترتيب العلاقات معها؟

موظفين السلطة

أبو جراد يؤكد: تطمينات بإعادة خصومات موظفي السلطة وبأثر رجعي

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق نار على مواطن في شارع البحر وسط القطاع

الأكثر قراءة اليوم

القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

نتنياهو: كنا قريبين من استخدام القوة القصوى مع غزة وحماس فهمت اللعبة

"كان" العبرية : "الكابينت" وافق على الخطوة التالية من تفاهمات التهدئة

اسرائيل تقرر تأجيل الإعلان عن إقامة أنبوب الغاز الذي يربط غزة بـ "إسرائيل"

الرجوب يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات و أبو الغيط

اسرائيل: جهود التوصل لاتفاق تهدئة مستمرة وحماس لا تريد خسارة ما كسبته عبر التصعيد

تسلل اسرائيلي مفضوح د.سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

شهداء

موقع عبري يكشف مزيد من تفاصيل العملية التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة داخل خانيونس

مقاومة

فصائل المقاومة: تم إفشال مخطط صهيوني خطير وكبير شرق خانيونس ومجاهدونا سطروا ملحمة بطولية

القسام- ارشيف

القسام تكشف تفاصيل معركة خانيونس

شهداء

الجيش الإسرائيلي يزعم: لم نهدف إلى "القتل أو الاختطاف"

نتنياهو وافق على العملية .. الاحتلال يعترف بمقتل ضابط كبير واصابة اخر في معركة خانيونس