الإعلام تستقبل وفداً من ملتقى فلسطين الدولي للإعلام

غزة / سما /

استقبلت وزارة الإعلام اليوم، وفداً من ملتقى فلسطين الدولي للإعلام في مقر الوزارة بمدينة غزة ، حيث ضم الوفد كلاً من رئيس الملتقى حسن المدهون والصحفي فتحي صباح رئيس اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجنة التحضيرية محمد البرعي ورولا عليان ورئيس شركة زوون جابر أبو جراد، واستقبل الوفد مسؤول وزارة الإعلام بغزة سلامة معروف ومدير العلاقات العامة والتدريب د. مؤمن عبد الواحد.

ورحب معروف بالوفد الزائر، مثمناً الدوري الريادي الذي يقوم به ملتقى فلسطين الدولي للإعلام وشركة زوون للإعلام والتدريب في خدمة الإعلام والقضية الفلسطينية من خلال ما تناولوه من قضايا جوهرية ومحاور رئيسية للإعلام الفلسطيني ومضمونه ومحتواه للعالم خلال المؤتمر الذي نُظم في وقت سابق .

وأكد معروف أن الإعلام الحكومي سيظل دوماً داعم أساسي في كافة الفعاليات التي تخدم الإعلام الفلسطيني في مختلف الجوانب الإعلامية ، وأن الإعلام تسخر الامكانات المتاحة عبر وسائلها المتنوعة لخدمة الصحفيين الفلسطينيين .

من جانبه شكر رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الصحفي فتحي صباح مسئول وزارة الإعلام على الجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل انجاح ملتقى فلسطين الدولي للإعلام الأول والذي أقيم قبل عدة أيام ومثمناً دور الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين وتسهيل مهامهم وتسخير كل الامكانات في سبيل نقل الحقيقة.

وأضاف صباح أن هدف الملتقى الإعلامي الذي أُقيم قد حقق نجاحاً كبيراً في تحديد موقع فلسطين في الإعلام العربي والدولي ومدى الاهتمام بإعلام القضية الفلسطينية ، وكذلك واقع الخطاب الإعلامي الفلسطيني .

كما وناقش الطرفان سبل التعان المشترك في انجاح كافة الفعاليات القادمة لما فيه خدمة للصحفيين ووسائل الإعلام والقضية الفلسطينية إعلامياً على المستوى المحلى والدولي .

من جانبه أكد معروف بأن وزارة الإعلام لن تدخر أي جهد إعلامي في تناول هذه القضايا المهمة للصحفيين ، وأن الوزارة بمختلف وسائلها الإعلامية من إذاعة الرأي الفلسطينية ووكالة الرأي الحكومية وصحيفة الرأي تتناول القضايا الإعلامية في قطاع غزة فيما يخدم المصلحة الإعلامية الفلسطينية وإنجاح أي فعاليات قادمة للملتقى ولأي مؤسسة إعلامية فلسطينية .

وفي ختام اللقاء شكر الوفد الزائر وزارة الإعلام على حسن الاستقبال وقدموا درع شكر وتقدير لوزارة الإعلام لدروهم البارز في إنجاح فعاليات ملتقى فلسطين الدولي للإعلام .