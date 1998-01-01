بوليتكنك فلسطين تفوز بالمركز الأول والخامس في مسابقة سبارك الريادية

رام الله / سما /

فازت جامعة بوليتكنك فلسطين بالمركزين الأول والخامس في مسابقة سبارك الريادية التي عقدت في فندق السيزر برام الله.

حيث حصلت الطالبة نانسي الزغل على المركز الأول والطالبة ليلى الحموري على المركز الخامس بعد منافسة شديدة بمشاركة عشرين فكرة مشروع ناشئ من جامعة بيرزيت وجامعة فلسطين الأهلية، بالإضافة لمشاركة فرق أخرى من جامعة بوليتكنك فلسطين حيث تأهلن لمرحلة الإحتضان والدعم. والتي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة سبارك وبدعم من مؤسستي الفاخورة وسند.

وأكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب بأنّ هذا الفوز يأتي كمؤشر ملموس على تحقيق الجامعة لرؤيتها نحو التوجه الريادي.

يذكر أنّ حاضنة أعمال جامعة بوليتكنك فلسطين بمركز التميز والتعليم المستمر نفذت مجموعة تدريبات ريادية لمجموعة من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة فلسطين الأهلية بالشراكة مع مؤسسة سبارك والفاخورة مُسبقاً في مجال إعداد خطط العمل الاحترافية.