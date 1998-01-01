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لجان العمل الصحي تنفذ نشاطات صحية تستهدف النساء

الإثنين 12 نوفمبر 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نظم مركز حلحول الصحي التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي، يوم عمل طبي مجاني خاص بالنساء  في مدينة حلحول من خلال برنامج صحة المرأة ، ومشروع تعزيز الصحة الإنجابية المبني على الحق بالصحة في المجتمع الفلسطيني. وجاء النشاط  لرفع المستوى الطبي والصحي في منطقة حلحول من خلال تقديم ما يمكن أن يساهم في التخفيف من المعاناة للقاطنين في المنطقة جراء استمرار سياسات الاحتلال المتمثلة بالحصار والاغلاقات المستمرة نتيجةً قرب مدينة حلحول من المستوطنات والشارع الالتفافي رقم (60) المحاذي للمدينة .

وخلال النشاط  تمت معاينة وفحص حوالي (85) سيدة، وتقديم  العلاجات اللازمة لهن، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن والتأكد من الوضع الصحي لكل المراجعات كما جرى عمل فحص اهشاشة العظام لجميع السيدات اللاتي شاركن في النشاط، بالإضافة لمحاضرة تثقيفية وتوعوية عن هشاشة العظام وتوزيع نشرات تثقيفية ذات مواضيع صحية مختلفة.                      . 
بدوره شكر الدكتور رمزي أبويوسف مدير منطقة الجنوب في مؤسسة لجان العمل الصحي شكر جميع من شارك في إنجاح هذا النشاط، وأكد على أن مؤسسة لجان العمل الصحي تقوم منذ بداية العام بتنفيذ فعاليات طبية مجانية في المناطق البعيدة والمهمشة والتي تعاني من ممارسات سلطات الاحتلال ومن الاغلاقات  المتكررة مشيراً إلى أن المؤسسة سوف تستمر في عمل المزيد من النشاطات الصحية المجانية وفي جميع المناطق وخاصة المناطق المهمشة والفقيرة والمحاصرة .

إلى ذلك نفذ دنيا المركز التخصصي لأورام النساء التابع للعمل الصحي محاضرة تثقيفية في مصنع الجبريني لمنتوجاتالألبان والمواد الغذائية حول سرطان الثدي للعاملات في المصنع حيث قامت الدكتورة أمل البدوي والمثقفة الصحية خاتمة عويضات بتقديم المحاضرة،  وتخلل المحاضرة توزيع نشرات تثقيفية عن سرطان الثدي، وطرق الوقاية منه وكيفية العلاج في حال تمت الإصابة وتأتي هذه النشاطات ضمن سلسلة نشاطات مستمرة ينفذها طاقم لجان العمل الصحي في منطقة الجنوب ضمن الحملة العربية الموحدة للتوعية عن سرطان الثدي والتي جاءت هذا العام تحت شعار الكشف المبكر ..... حياة.

#لجان العمل الصحي

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