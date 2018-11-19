الأولمبي الفلسطيني يواجه نظيره السعودي الاثنين القادم

رام الله / سما /

يلتقي المنتخب الأولمبي الفلسطيني شقيقه السعودي في مباراة ودية، يوم الاثنين، الموافق 19.11.2018، تقام في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المباراة ضمن خطة تحضيرية يعكف على إعدادها الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي استعداداً لتصفيات الدور الأول للمنتخبات الأولمبية في قارة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتتضمن الخطة إقامة العديد من المعسكرات والمباريات الودية، وقد جاء المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية التي تضم فلسطين والبحرين وبنغلاديش وسيرلانكا، وستقام تصفيات هذه المجموعة في البحرين خلال شهر آذار من العام 2019.

ويشار أن الشركة العربية للاستثمار (آيبك) هي الراعي الرسمي للمنتخب الأولمبي الفلسطيني.