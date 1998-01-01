آلاف الموظفين والعمال يتظاهرون أمام مجلس الوزراء رفضا لقانون الضمان

رام الله / سما /

تمكن نحو أربعة آلاف من العمال والموظفين في القطاع الخاص، من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء بمدينة رام الله، ظهر اليوم، وتظاهروا في ميدان محمود درويش القريب من مجلس الوزراء، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ومنعت الشرطة قبل بدء التظاهرة، الموظفين والعمال من الوصول إلي محيط مجلس الوزراء.

ونصبت الشرطة عدة حواجز أمام المتظاهرين، وأغلقت محيط مجلس الوزراء، ما اضطر المتظاهرين لسلك طرق أخرى فرعية للوصول الى ميدان محمود درويش، للمشاركة في التظاهرة.

كما منعت الشرطة حافلات المتظاهرين من باقي مناطق الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة رام الله، للمشاركة بالتظاهرة.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد مختلف المحافظات في الضفة الغربية، فعاليات وتظاهرات احتجاجية رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، والتي أعلنت الحكومة عن بدء انفاذه منذ الاول من الشهر الجاري.

وبعد الاعلان عن بدء تنفيذ القانون انسحب عدد من ممثلي النقابات المهنية ورجال الأعمال، من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بإجراء بعض التعديلات على القانون.