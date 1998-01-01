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النضال الشعبى تدين الأعتداءات الأسرائيلية على غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى أعتداءات جيش الأحتلال الأسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت عن أرتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين العزل بجراح،

و تدميرالعديد من منازل المواطنين شرق مدينة خانيونس جراء قصفها من قبل الطائرات العسكرية.

كما ادانت الجبهه قيام الجيش الاسرائيلى بقتل المدنيين الابرياء بأسلحة دمار فتاكة أمام أنظار المجتمع الدولي والذي يقف متفرجا ازاء ما يتعرض له شعبنا الفلسطينى من أعتداءات فى غزة .


ويذكر ان الاعتداءات يوم امس أسفر ت عن استشهاد 7 شهداء وإصابة اكثر من عشرة اشخاص بجروح متعددة حالة بعضهم خطيرة وتدمير العديد من المنازل جراء قصف الطيران الاسرائيلى لمنطقة شرق خانيونس.

من جانبه طالبت الجبهه المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان والحصار الإسرائيلي على شعبنا فى قطاع غزة وتقديم قادة الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية على ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين فى قطاع غزة.

#النضال الشعبى #غزة

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