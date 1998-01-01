جيش الاحتلال يتكتم على اسم وصورة قتيل خانيونس

القدس المحتلة / سما /

فرض الجيش الإسرائيلي تكتيماً إعلامياً على نشر صور أو معلومات حول المقدم القتيل في عملية خانيونس أمس.

وقال المعلق العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، إن حركة حماس تحتفل بنشر صور المقدم وهذا دليل على الضرر الهائل الذي ألحقته في عناصر الوحدة الخاصة في خانيونس.

ودعا الرقيب في الجيش الإسرائيلي أرييل بن أبراهام للتوقف عن الانفلات الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي والتصرف بمسؤولية والتوقف عن نشر المعلومات حول الرقيب وصوره.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن المقدم الذي قتل في عملية خانيونس الليلة الماضية هو الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ونقلت عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رونين مانليس قوله: إن الليفتنانت كولونين "م." بطل حقيقي وشجاعته في التي مكنت إنقاذ أفراد الوحدة الخاصة ووقوع قليل من الإصابات، حيث تصرف بهدوء حين وجدوا أنفسهم في وضع معقد في خانيونس.

وأضاف: إن المقدم هو محارب شجاع وذلك يتجاوز المعلومات التي تنشر رسمياً حول اسمه وإقامته وصوره.

وسبق أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية صورة الضابط الذي قتل ليلة أمس في جنوب قطاع غزة خلال اشتباك مع عناصر المقاومة وهو المقدم في الجيش الإسرائيلي محمود خير الدين من قرية حورفيش الدرزية، وهو نائب قائد وحدة الكوماندو "سييرت مجلان".

