صو: عشرات الالاف يشيعون جثامين 7 شهداء من مدينة خانيونس

غزة / سما /

شيع عشرات آلاف المواطنين، ظهر اليوم الاثنين جثامين 7 شهداء،استشهدوا مساء أمس أثناء محاولتهم التصدي لمحالة تسلل لقوة إسرائيلية خاصة شرقي مدينة خانيونس.

وانطلقت الجنازة من مستشفى غزة الأوروبي، الساعة العاشرة صباحاً، حيث انطلقت جثامين الشهداء إلى منازلهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم إلى المساجد لأداء صلاة الجنازة عليهم.

وجابت جنازات الشهداء شوارع مدينة خانيونس، قبل أن يُواروا الثرى في المقابر المتواجدة في أماكن سكناهم.

الشهداء الذي ارتقوا بالأمس والذي سيوارون الثرى بعد الصلاة عليهم في مسجد حمزة بني سهيلا هم:

1--االشهيد بإذن الله /نور الدين محمد سلامة بركة(٣٧عام)

2--الشهيد بإذن الله /محمد ماجد موسى القرا (٢٣عام)

3--الشهيد بإذن الله /خالدمحمد علي قويدر (٢٩عام)

4---الشهيدبإذن الله / عمر ناجي مسلم أبو خاطر(٢٢عام)

5--الشهيد بإذن الله/ علاء فوزي محمد فسيفس(٢٠عام )

6- الشهيد بإذن الله /محمود عطا الله مصبح (٢٥عام)

7-الشهيد بإذن الله/ مصطفى حسن محمد أبو عودة (٢١)عام