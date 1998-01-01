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مصادر: الجندي الإسرائيلي القتيل "دُرزي" من الجليل

الإثنين 12 نوفمبر 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: الجندي الإسرائيلي القتيل "دُرزي" من الجليل



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت عدة مصادر غير رسمية، بأن الضابط الذي قُتل أمس في عملية الاقتحام السرية التي قامت بها وحدة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ينتمي للطائفة الدرزية.

ولم يؤكد الجيش رسميًا بعد فيما إذا كان الجندي القتيل درزيًا أم لا، لكن الإسرائيليين تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي اسمه والقرية التي ينحدر منها، كما نشروا صورة له مع ابنيه.

وقد تمّ تداول اسم "محمود خير الدين"، من قرية حرفيش في منطقة الجليل، كما قيل أنه يبلغ من العمر 41 عامًا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوزير الدرزي أيوب قرّا سيشارك في جنازة الضابط القتيل، الأمر الذي يزيد من احتمالات كونه درزيًا.

واكتفى الجيش بتسميته بـ "المقدم M".

وقد أشاد المسؤولون الإسرائيليون، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان بالضابط، ووصفوه بأنه "بطل قومي".

#خانيونس #عملية #درزي #الاحتلال #القسام
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