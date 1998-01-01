فلسطين واليونان تحييان اليوم ذكرى الراحل عرفات بمباراة بكرة السلة

رام الله / سما /

يحيي الاتحاد العام لطلبة فلسطين اليوم الذكرى الـ 14 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بإقامة مباراة ودية بين فريق أرثوذكسي بيت لحم وفريق "أيك اثينا" اليوناني على ملعب "ايو ثوماس" في بلدية ماروسي عند الساعة الثامنة مساءً.

وأكد سكرتير الاتحاد إياد قسيس إتمام الاستعدادات لهذه المباراة التي باتت تقليدا سنويا تنظم للسنة الثالثة على التوالي في ذكرى الرمز ياسر عرفات.

من جانبه، أكد مدرب فريق أرثوذكسي بيت لحم أسامة ابو جابر على أهمية المباراة كونها تحمل اسم الشهيد ابو عمار إضافة إلى انها ستقام امام فريق عريق كـايك اثينا الذي يعد من أفضل الفرق اليونانية وهي فرصة للاعبين للاطلاع على التجربة اليونانية في اللعب وهم في طور الاستعدادات للدوري الفلسطيني الممتاز.

وحظيت بعثة أرثوذكسي بيت لحم باستقبال حافل وحار خلال مباراة ايك اثينا وهولارجوس اليوناني ضمن الدوري اليوناني لكرة السلة، حيث لاقت ترحيبا دافئا من قبل المسؤولين عن المباراة فيما هتف جمهور الايك لفلسطين ولأرثوذكسي بيت لحم، ورفعت الاعلام الفلسطينية على المدرجات طوال المباراة.

وقال امين سر حركة فتح في اليونان محمد السيد ان جماهير فريق الايك تعشق فلسطين وتناصر القضية الفلسطينية كونهم عاشوا تجربة اللجوء حيث تأسس النادي عام 1924 بواسطة لاجئين يونانيين من إسطنبول بعد الحرب اليونانية التركية.

ووجه السيد شكره الى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي على دعمه واهتمامه بالمباراة، وامين عام اللجنة الاولمبية عبد المجيد حجة والاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ممثلا برئيسه إبراهيم حبش.

واستضافت الجالية الفلسطينية باليونان في مقرها أعضاء البعثة بحضور رئيسها محمد أبو عصبة واعضاء من الجالية وعائلاتهم.

ورحب ابو عصبة بالبعثة في وطنهم الثاني اليونان، مؤكدا دعم الجالية لهذه الفعاليات التي من شأنها ان توطد العلاقات بين الشعبين الفلسطيني واليوناني.

وتمنى ابو عصبة ان تجري المباراة المقبلة في القدس وقد تحررت فلسطين من الاحتلال.

وشكر رئيس البعثة صالح البندك رئيس واعضاء الجالية على حسن الاستقبال والضيافة، معربا عن فخره واعتزازه بالفلسطينيين في كل مكان.