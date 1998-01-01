81 ألف محادثة خاصة على "فيسبوك" مُتاحة للجميع

وكالات / سما /

نشرت مجموعة من القراصنة "الهاكرز" نحو 81 ألف محادثة خاصة "دردشة" لعدد واسع من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إن ذلك الأمر يعد "فضيحة كبرى" بالنسبة لـ "فيسبوك"، وسيؤثر كثيراً في الصورة الخاصة بالشركة، خاصة بعد إعلانها السابق عن اختراق آلاف الحسابات.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت، نهاية شهر سبتمبر الماضي، اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها على منصة "فيسبوك".

وقالت "فيسبوك"، في بيان رسمي نشرته على مدونتها، إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر، مشكلة أمنية أثرت فيما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.

وأشار نائب رئيس "فيسبوك"، جاي روزين؛ إلى أن "الهاكرز" تمكنوا من اختراق قائمة أصدقاء أكثر من 400 ألف شخص؛ ما جعلهم يصلون إلى البيانات الشخصية لنحو 30 مليون مستخدم.

وأوضح الموقع التقني، أن "الهاكرز" استخدموا امتدادات متصفح "طرف ثالث" لمراقبة اتصالات ودردشات مستخدمي "فيسبوك".

وأفاد الموقع بأن الدردشات المنشورة تخص أكثر من 120 مليون حساب على "فيسبوك".

وأشار إلى أن الاختراق الأخير الخاص بالدردشات يختلف عن الاختراق السابق، الذي أعلنته "فيسبوك"، وغير مرتبط به تماماً.

وقال إن الأهداف الرئيسة من عملية الاختراق، هي تصفح المعلومات الشخصية للمستخدمين، وسرقتها ومعرفة البيانات الشخصية والبنكية كافة.