هام لأصحاب حساب غوغل

وكالات / سما /

بات يتعذّر على أصحاب حسابات غوغل تسجيل دخولهم عند تعطيل جافا سكريبت، بحسب ما أشارت الشركة.

ويعود السبب في ذلك إلى الفحص الأمني الجديد الذي يتم إجراؤه عند تسجيل الدخول، حيث بات يتعين على المستخدم تفعيل جافا سكريبت.

وفي هذا السياق، قال المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إنه يمكن استخدام جافا سكريبت لدمج محتويات الملتيميديا مثل مقاطع الفيديو والعناصر التفاعلية في مواقع الويب، ويقوم متصفح الويب بتنفيذها على كمبيوتر المستخدم مباشرة، وهو ما يمثل خطورة أمنية، نظراً لأنه في حالة برمجة السكريبت بشكل ضار، فإنه يمكن للقراصنة استغلال ذلك واختراق كمبيوتر المستخدم والسيطرة عليه تماماً.