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الاحتلال يسلم مواطنا من الخليل بلاغا لمراجعة مخابراته

الإثنين 12 نوفمبر 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من مدينة الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت عدة بلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل وجابت عدة أحياء وسلمت المواطن مدحت الجنيدي، بلاغا لمقابلة مخابراتها في ما يسمى معسكر "غوش عصيون" المقام على أراضي المواطنين شمال الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدات السموع وإذنا ويطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقف جنود الاحتلال مركبات المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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