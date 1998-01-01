المبادرة الوطنية: لا أمان للاحتلال و لا رادع له الا المقاومة

غزة / سما /

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية العدوان الاسرائيلي الذي قامت به قوات الاحتلال في خانيونس و الذي راح ضحية له سبعة شهداء.

و قالت المبادرة في بيان لها أن ماجرى يثبت مرة اخرى أنه لا أمان للاحتلال، الذي لا يحترم أي قوانين أو عهود، كما أكد ان المقاومة واليقظة هي السبيل الفعال لردع الاحتلال و مؤامراته.

و اكدت المبادرة ان عدوان الاحتلال يؤكد الحاجة الى انهاء الانقسام و تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال الذي لا يميز بين فلسطيني و آخر بل يستهدف الجميع.

و حيت المبادرة جهود المقاومين الذين تصدوا للعدوان وجعلوه يدفع ثمنا باهظا لعدوانه.