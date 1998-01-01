ليبرمان: "إسرائيل" خسرت مقاتلاً سرياً متعدد الأفعال بخانيونس

القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن المقدم القتيل في عملية شرق خانيونس يعني الكثير لـ "إسرائيل".

وقال ليبرمان عبر "تويتر" إن "إسرائيل" خسرت الليلة مقاتلاً متعدد الأفعال وستبقى مساهمته في أمن الدولة السرية لعدة سنوات قادمة.

وذكر وسائل إعلام عبرية أن المقدم القتيل هو محمود خير الدين 41 عاماً من قرية حرفيش في الجليل شمال الباد.

وكانت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي تسللت الليلة الماضي إلى جنوب قطاع غزة بواسطة مركبة واكتشف أمرها مما وقعت اشتباكات مع المقاومة قتل خلالها العميد الإسرائيلي قائد الوحدة وأصيب ضابط آخر واستشهد 7 فلسطينيين خلال التصدي والقصف الإسرائيلي للتغطية لانسحاب الوحدة.