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إيزنكوت : قواتنا نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن "إسرائيل"

الإثنين 12 نوفمبر 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيزنكوت : قواتنا نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت جلسة تقييم مع رئيس "الشاباك" نداف أرغمان بمشاركة كبار ضباط الجيش ومؤسسة الأمن حول العملية التي جرت شرق خانيونس الليلة الماضية.

وقال إيزنكوت كما أوردت صحيفة "معاريف" أن قوات الجيش في المنطقة الجنوبية ستعمل بقوة إذا لزم الأمر، وهم على استعداد لمواجهة التطورات المستقبلية".

وأشار إيزنكوت إلى أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي نفذت الليلة عملية ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل، مدعياً أن القوة المنفذة وقوات سلاح الجو عملوا بشجاعة.

ووجه تعازيه لعائلة العميد الذي قتل في العملية برصاص المقاومة شرق خانيونس.

#ايزنكوت #الاحتلال #خانيونس #عملية

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