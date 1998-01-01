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الجيش الإسرائيلي يزعم: لم نهدف إلى "القتل أو الاختطاف"

الإثنين 12 نوفمبر 2018 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم: لم نهدف إلى "القتل أو الاختطاف"



القدس المحتلة / سما /

 زعم الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، بأن الهدف من العملية التي وقعت في وقت متأخر من أمس في غزة، لم يكن "القتل او الاختطاف".

والليلة الماضية، استشهد 7 مواطنين، بينهم قيادي بارز في كتائب القسام، وأصيب 6 آخرون، في اشتباكات تخللتها غارات إسرائيلية عقب تصدي المقاومة لتسلل قوة إسرائيلية خاصة تابعة لجيش الاحتلال شرق خانيونس، جنوبي القطاع.

وجاء في بيان صدر عن الجيش: القوة كانت تعمل في عمق قطاع غزة من أجل التعامل مع التهديدات ضد دولة إسرائيل، حيث أن الغرض من العملية لم يكن القتل أو الاختطاف".

وأشار الجيش في البيان: خلال الليل نفذت قوة خاصة داخل قطاع غزة، عملية خطط لها قبل ذلك لتكون بعمق غزة، لكن القوة وجدت نفسها في واقع معقد للغاية، فخاض الجنود معركة قتلوا أولئك الذين هددوا حياتهم، قبل أن يعودوا إلى إسرائيل جميعا.

وقال الجيش إن قواته "جاهزة لمجموعة متنوعة من الاحتمالات".

وأضاف: "سوف نزيد قواتنا، نحن مستعدون لأي تطور".

#الجيش الإسرائيلي #غزة #قتل #القسام

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