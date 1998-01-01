الجهاد الاسلامي : سرايا القدس والقسام في حالة جهوزية عالية واستنفار تام

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة خاضت التصدي لوحدة الإرهاب المعتدية بكل بسالة واقتدار وبوحدة قرار ووحدة ميدان وبتنسيق عال.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، "في حالة جهوزية عالية واستنفار تام".

وأضافت "إن هذا الثبات الميداني يدلل على استعداد المقاومة ويقظتها الدائمة وأن سلاحها حاضر في ساحات الشرف والفداء".

وأشارت إلى أن توالي تهديدات العدو يدفع المقاومة نحو مزيد من التلاحم والوحدة والاستعداد وعدم التفريط بأي من أسباب منعتها وقوتها. وهو موقف تحميه الإرادة الشعبية الجامعة ويحميه الموقف الوطني الأصيل.