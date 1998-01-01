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اسرائيل: جهود التوصل لاتفاق تهدئة مستمرة وحماس لا تريد خسارة ما كسبته عبر التصعيد

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: جهود التوصل لاتفاق تهدئة مستمرة وحماس لا تريد خسارة ما كسبته عبر التصعيد



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط "عاموس يادلين" صباح اليوم لاذاعة جيش الاحتلال أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس ستستمر على الرغم من الحادث الذي وقع الليلة الماضية.   وقال "يادلين "هناك احتمال كبير بأن يستمر التقدم نحو تسوية مع حماس لان كلا الجانبين يملك القدرة على احتواء الحدث." وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان تقديرات جيش الاحتلال ان التهدئة مستمرة لان حماس تريد الوقودو والمال ولا تريد ان تخسرهما بعدما بدات تحقيق نتائج عملية .   وذكرت مصادر محلية ان الجانب المصري يجري في هذه الاثناء اتصالات مع كافة الاطراف لاعادة الهدوء على حدود القطاع.    ونفذت اسرائيل عملية اغتيال في خانيونس الليلة الماضية، ادت لمقتل 7 من عناصر القسام بينهم قيادين من الكتائب.  واعلن جيش الاحتلال الليلة، ان العملية اسفرت عن مقتل ضابط اسرائيلي واصابة اخر بجراح.   

#حماس #الاحتلال #يادلين

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