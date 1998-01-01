تعليق دوام المدارس شرق خانيونس وفي مستوطنات غلاف غزة

غزة / سما /

علّقت وزارة التربية والتعليم في شرق خانيونس، الدوام المدرسيّ لليوم الاثنين.

وقالت مديرية شرق خانيونس، إنه تقرر تعليق الدوام، نظرًا للأحداث في شرق خان يونس الليلة الماضية.

وإسرائيليًا، جرى إغلاق السكك الحديدية بين عسقلان ومحيطها، وتم تعطيل دوام المدارس في مستوطنات غلاف غزة، وقال الجيش إنّ 17 صاروخًا تم إطلاقهم من غزة الليلة الماضية، اعترضت منظومة القبة الحديديّة ثلاثة منها.

واستشهد الليلة الماضية 7 مواطنين بينهم قياديّ في كتائب القسام، بعد أن تسللت قوة إسرائيلية شرق خانيونس، واشتبكت مع عناصر في القسام، تبعها قصف إسرائيلي مكثف للتغطية على انسحاب الوحدة التي قُتل قائدها وأصيب ضابط آخر، قال مستشفى سوروكا إنّ حالته تتحسّن.