  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الاثنين ، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

وفي يوم الخميس يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وخاصة على المناطق الشمالية والساحلية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا
 

أخبار ذات صلة

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

تغيرات متسارعة على حالة الطقس في الأيام القادمة

شهداء

184 شهيدا و76 حالة بتر منذ نهاية آذار الماضي في غزة

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

احتلال

جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في "غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه بعد زيارته للرياض

الرجوب يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات و أبو الغيط

حماس: ياسر عرفات رجل كان قائداً يعيش لقضيته حتى صار رمزاً لها

هارتس: إسرائيل تضخ الملايين في مشروع "سيسامي" الأردني

احالة مسؤول مصري كبير للمحاكمة بتهمة الرشوة

إسرائيل تسلم محكمة لاهاي مواد تتعلق بالعدوان على غزة

ليبرمان حول الاموال القطرية : وزير تعليمنا فقد الذاكرة أو يكذب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يعترف بمقتل ضابط كبير واصابة اخر في معركة خانيونس

الكابنيت

"كان" العبرية : "الكابينت" وافق على الخطوة التالية من تفاهمات التهدئة

القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

نتنياهو

نتنياهو: كنا قريبين من استخدام القوة القصوى مع غزة وحماس فهمت اللعبة

غزة

اسرائيل تقرر تأجيل الإعلان عن إقامة أنبوب الغاز الذي يربط غزة بـ "إسرائيل"