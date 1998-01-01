  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اذاعة الاحتلال : نتنياهو تجند امس لتضليل حماس عبر دفاعه عن التهدئة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة الاحتلال : نتنياهو تجند امس لتضليل حماس عبر دفاعه عن التهدئة



القدس المحتلة/سما/

قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساحي دبوش"، إن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء امس في قطاع غزة فشلت، بعدما تم كشفها وملاحقتها داخل القطاع.

وأضاف المراسل، "نتنياهو" تجند من أجل تضليل حركة حماس، ودفعها لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، ليسهل عمل الوحده الخاصة وتنفيذ مهمتها بسهولة.

وأوضح المراسل، أن "نتنياهو" حاول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في باريس، أن يدفع حماس للتراخي من خلال دفاعه عن التهدئة وتكريس انطباع أنه غير معني بالتصعيد، لكن الأمور جاءت بعكس ما تم تخطيطه.

17438

أخبار ذات صلة

هرتسي

قائد "المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال يتحدث عن التهدئة مع حماس و غزة

الأسرى

اذاعة الاحتلال: الأسرى استخدموا شرائح اتصال مصرية اثناء اضرابهم عن الطعام

عملاء -ارشيفية

كيف تجند اسرائيل عملائها في قطاع غزة ؟

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

قصف غزة -ارشيفية

هدوء حذر يخيم على غزة بعد إعلان حماس والجهاد الاسلامي التهدئة

وفد حماس في القاهرة

وفد قيادي من حماس يعود للقاهرة لبحث التهدئة وأوضاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه بعد زيارته للرياض

الرجوب يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات و أبو الغيط

حماس: ياسر عرفات رجل كان قائداً يعيش لقضيته حتى صار رمزاً لها

هارتس: إسرائيل تضخ الملايين في مشروع "سيسامي" الأردني

احالة مسؤول مصري كبير للمحاكمة بتهمة الرشوة

إسرائيل تسلم محكمة لاهاي مواد تتعلق بالعدوان على غزة

ليبرمان حول الاموال القطرية : وزير تعليمنا فقد الذاكرة أو يكذب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يعترف بمقتل ضابط كبير واصابة اخر في معركة خانيونس

الكابنيت

"كان" العبرية : "الكابينت" وافق على الخطوة التالية من تفاهمات التهدئة

القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

نتنياهو

نتنياهو: كنا قريبين من استخدام القوة القصوى مع غزة وحماس فهمت اللعبة

غزة

اسرائيل تقرر تأجيل الإعلان عن إقامة أنبوب الغاز الذي يربط غزة بـ "إسرائيل"