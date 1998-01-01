اذاعة الاحتلال : نتنياهو تجند امس لتضليل حماس عبر دفاعه عن التهدئة

القدس المحتلة/سما/

قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساحي دبوش"، إن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء امس في قطاع غزة فشلت، بعدما تم كشفها وملاحقتها داخل القطاع.

وأضاف المراسل، "نتنياهو" تجند من أجل تضليل حركة حماس، ودفعها لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، ليسهل عمل الوحده الخاصة وتنفيذ مهمتها بسهولة.

وأوضح المراسل، أن "نتنياهو" حاول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في باريس، أن يدفع حماس للتراخي من خلال دفاعه عن التهدئة وتكريس انطباع أنه غير معني بالتصعيد، لكن الأمور جاءت بعكس ما تم تخطيطه.