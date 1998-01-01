  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

الأحد 11 نوفمبر 2018 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس



غزة/سما/

قالت كتائب القسام في بيان لها مساء الاحد ان قوةٌ خاصةٌ تابعة للعدو الصهيوني تسللت مساء السبت في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس، وقامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة.

 وقال بيان القسام انه "بعد اكتشاف أمر القوة وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا موضحة "لا زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان الصهيوني الخطير".

أخبار ذات صلة

رزان

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

موقع عسقلان

قيادات كبار تواجدت في موقع عسقلان لحظة قصفه و القسام توضح و تنشر التفاصيل

اسعاف- ارشيف

ارتقاء شهيد من كتائب القسام أثناء مهمة جهادية في مدينة خانيونس

السنوار - ارشيف

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

نفق للمقاومة

استشهاد مقاوم ثانٍ من"القسام" جراء انهيار نفق في خانيونس

الشعبية توضح ما حدث في مهرجان انطلاقتها شمال غزة

الأكثر قراءة اليوم

هذا اخر ما قاله خاشقجي للقتلة وعملية خنقه استمرت 7 دقائق وتقطيعه 15 دقيقة

الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه بعد زيارته للرياض

حماس: ياسر عرفات رجل كان قائداً يعيش لقضيته حتى صار رمزاً لها

نتنياهو : ادخال الأموال القطرية الى غزة خطوة صحيحة وضرورية لإعادة الهدوء الى الجنوب

انشقاق وزير إعلام الحوثيين ووصوله الرياض

هارتس: إسرائيل تضخ الملايين في مشروع "سيسامي" الأردني

إسرائيل تسلم محكمة لاهاي مواد تتعلق بالعدوان على غزة

الأخبار الرئيسية

بالاسماء ..ستة شهداء و 7 اصابات في اشتباكات مع المقاومة شرق خانيونس

نتنياهو

نتنياهو: كنا قريبين من استخدام القوة القصوى مع غزة وحماس فهمت اللعبة

غزة

اسرائيل تقرر تأجيل الإعلان عن إقامة أنبوب الغاز الذي يربط غزة بـ "إسرائيل"

الرئيس عباس

الرئيس: هناك مؤامرة من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية وسنفشلها

بيوت مدمرة - غزة

الاونروا : لا نملك تمويلا في برنامج الطوارئ لدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة