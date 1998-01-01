القسام توضح تفاصيل ما حدث شرق خانيونس

غزة/سما/

قالت كتائب القسام في بيان لها مساء الاحد ان قوةٌ خاصةٌ تابعة للعدو الصهيوني تسللت مساء السبت في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس، وقامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة.

وقال بيان القسام انه "بعد اكتشاف أمر القوة وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا موضحة "لا زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان الصهيوني الخطير".