  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قتلى وجرحى في صفوف قوات خاصة اسرائيلية

بالاسماء ..ستة شهداء و 7 اصابات في اشتباكات مع المقاومة شرق خانيونس

الأحد 11 نوفمبر 2018 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء ..ستة شهداء و 7 اصابات في اشتباكات مع المقاومة شرق خانيونس



غزة/سما/

اكدت مصادر طبية في المستشفى الاوروبي وصول 6  شهداء و 7 اصابات جراء القصف الاسرائيلي على خزاعة جنوب قطاع غزة.واعلنت وزارة الصحة بغزة اسماء  الشهداء وهم :

1. الشهيد نور الدين محمد سلامة بركة 37 عام

2. الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عام

. 3. الشهيد علاء الدين محمد قويدر 22 عام.

4. الشهيد مصطفى حسن محمد أبو عودة 21 عام.

5. الشهيد محمود عطا الله مصبح 25 عام

6 - الشهيد علاء فسيفس 24 عام 

وقال المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم ان الحدث الأمني شرق خانيونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة. واشار الى ان الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث. 

وقال شهود عيان ان الطيران الاسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، مشيرة الى ان جيش الاحتلال القى قنابل ضوئية. واضافت ان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اعلن عن حالة الاستنفار في المنطقة الشرقية لخان يونس.

من جهته قال موقع حدشوت 24 العبري ان جيش الاحتلال نفذ عملية اغتيال لاحد ابرز مسؤولي الانفاق التابعين لحماس جنوب قطاع غزة.وقال الاعلام العبري ان حدثا امنيا خطيرا حدث جنوب قطاع غزة فيما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي العبرية عن مقتل عدد من الجنود. وقالت الاذاعة العبرية ان نتنياهو عقد مشاورات امنية عاجلة مع قادة الجيش فيما اطلقت صفارات الانذار في مستوطنات اشكول.

يتبع - 

#شهداء #الاحتلال #خانيونس #المقاومة

أخبار ذات صلة

صورة ارشيفية

بالاسماء : الاحتلال يسلم جثامين 7 شهداء اليوم

5 اصابات في قصف مدفعي على نقطة رصد تابعة لسرايا القدس شرق خانيونس

مجلس الوزراء ارشيف

مجلس الوزاء ينعى شهداء نفق خانيونس جنوب قطاع غزة

من مكان الحادث

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

الشهيد محمد ابو غنام

صور وفيديو: 3 شهداء و اصابات بعضها خطيرة في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالقدس والضفة

شهداء -غزة

صور..7 شهداء بينهم قادة في سرايا القدس جراء قصف الاحتلال نفق للمقاومة شرق خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

هذا اخر ما قاله خاشقجي للقتلة وعملية خنقه استمرت 7 دقائق وتقطيعه 15 دقيقة

الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه بعد زيارته للرياض

حماس: ياسر عرفات رجل كان قائداً يعيش لقضيته حتى صار رمزاً لها

نتنياهو : ادخال الأموال القطرية الى غزة خطوة صحيحة وضرورية لإعادة الهدوء الى الجنوب

انشقاق وزير إعلام الحوثيين ووصوله الرياض

هارتس: إسرائيل تضخ الملايين في مشروع "سيسامي" الأردني

إسرائيل تسلم محكمة لاهاي مواد تتعلق بالعدوان على غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: كنا قريبين من استخدام القوة القصوى مع غزة وحماس فهمت اللعبة

غزة

اسرائيل تقرر تأجيل الإعلان عن إقامة أنبوب الغاز الذي يربط غزة بـ "إسرائيل"

الرئيس عباس

الرئيس: هناك مؤامرة من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية وسنفشلها

بيوت مدمرة - غزة

الاونروا : لا نملك تمويلا في برنامج الطوارئ لدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة

نتنياهو وترامب

جيروزاليم بوست : "صفقة القرن" ستعلن في ديسمبر او في يناير