بالاسماء ..ستة شهداء و 7 اصابات في اشتباكات مع المقاومة شرق خانيونس

غزة/سما/

اكدت مصادر طبية في المستشفى الاوروبي وصول 6 شهداء و 7 اصابات جراء القصف الاسرائيلي على خزاعة جنوب قطاع غزة.واعلنت وزارة الصحة بغزة اسماء الشهداء وهم :

1. الشهيد نور الدين محمد سلامة بركة 37 عام

2. الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عام

. 3. الشهيد علاء الدين محمد قويدر 22 عام.

4. الشهيد مصطفى حسن محمد أبو عودة 21 عام.

5. الشهيد محمود عطا الله مصبح 25 عام

6 - الشهيد علاء فسيفس 24 عام

وقال المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم ان الحدث الأمني شرق خانيونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة. واشار الى ان الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث.

وقال شهود عيان ان الطيران الاسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، مشيرة الى ان جيش الاحتلال القى قنابل ضوئية. واضافت ان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اعلن عن حالة الاستنفار في المنطقة الشرقية لخان يونس.

من جهته قال موقع حدشوت 24 العبري ان جيش الاحتلال نفذ عملية اغتيال لاحد ابرز مسؤولي الانفاق التابعين لحماس جنوب قطاع غزة.وقال الاعلام العبري ان حدثا امنيا خطيرا حدث جنوب قطاع غزة فيما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي العبرية عن مقتل عدد من الجنود. وقالت الاذاعة العبرية ان نتنياهو عقد مشاورات امنية عاجلة مع قادة الجيش فيما اطلقت صفارات الانذار في مستوطنات اشكول.

يتبع -