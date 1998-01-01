وزارة الصحة تنفي منحها تراخيص خاصة بنقل أو تخزين الخلايا الجذعية في فلسطين

واستهجنت الوزارة، في بيان صادر عنها، ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام، عن منحها لترخيص خاص بنقل وتخزين الخلايا الجذعية لإحدى الشركات، مؤكدة أن ذلك عار عن الصحة تماما، وأنه ليس لديها علم، أيضا، بحصولها على ترخيص خاص من وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وشددت على أن الجهة الوحيدة التي تقوم بمنح الترخيص بالعمل بما يتعلق بالقطاع الصحي وما يتبعه، هي دائرة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية داخلها.

وأكدت الوزارة حرصها على مواكبة كل ما هو جديد في العلوم الطبية المختلفة ولكن ضمن شروط محددة، تضمن تطبيق النظام والقانون، وتنسجم مع برتوكولات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أنها ستتابع وتدقق ما تم نشره فيما يتعلق بهذا الموضوع، عبر تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الحيثيات والتبعيات القانونية.