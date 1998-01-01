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الرجوب يصل القاهرة ويلتقي عباس كامل وأبو الغيط

الأحد 11 نوفمبر 2018 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يصل القاهرة ويلتقي عباس كامل وأبو الغيط



القاهرة /سما/

‏وصل إلى القاهرة مساء اليوم اللواء جبريل الرجوب  أمين سر  اللجنة المركزية لحركة فتح في زيارة تستغرق عدة أيام بدعوة رسمية مصرية يلتقي خلالها الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات  و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين المصريين.
‏وكان في استقبال الرجوب لدي وصوله مطار القاهرة الدولي  اللواء أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات والعميد  أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز  والسفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدي جامعة الدول العربية .
ويبحث الرجوب في القاهرة ‏مع المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية خاصة الجهود التي تقوم بها مصر  من أجل  تهدئة الأوضاع في قطاع غزة و تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

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