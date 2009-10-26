جيش الإحتلال بفنح تحقيقا فى حادث وصفه "بالخطير للغايه" وغير المألوف

القدس المحتلة / سما /

فتح جيش الإحتلال تحقيقا فى حادث وصفه "بالخطير للغايه" وغير المألوف.

ووقع الحادث أثناء خضوع مجموعه من الشبان اليهود لإختبار فحص يتم من خلاله إختيار وحدة"سييرت ماتكال" وهى وحدة النخبه التابعه مباشرة لهيئة الأركان فى جيش الإحتلال.

الإصابة وقعت بعدما طلب أحد المدربين من مجموعه من الشبان إقامة خيمه فى وقت زمنى محدد.

وأثناء ذلك ضرب الشاب أصابعه بدل أحد الأوتاد مما نتج عنه بتر 2 من أصابعه وهو الآن يخضع لعمليه جراحيه فى مستشفى "إيخلوف" فى محاولة لإعادة الوظائف الطبيعيه لليد ووصفت حالته بالمتوسطه.