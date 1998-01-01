نتنياهو يصف لقاءه مع بوتين بالجيد والمهم

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر "الإليزيه" في العاصمة الفرنسية باريس، أن لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "كان جيداً ومهماً"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، قال إن الرئيس الروسي بوتين التقى نتنياهو في قصر "الإليزيه" في باريس، وأجريا مباحثات قصيرة، وفق ما أروده موقع "i24 news".

يُشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول بين بوتين ونتنياهو، بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في مدينة اللاذقية شمال سوريا، والذي أدى لمقتل 15 جندياً روسياً، وكانت روسيا قد حمّلت "إسرائيل" المسؤولية عن ذلك.

وأوضح نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن تلك المحادثات مهمة بالنسبة لـ"إسرائيل".

ورداً على سؤال حول المنحة القطرية لقطاع غزة، قال نتنياهو: "أقوم ببذل جهود من أجل إعادة الهدوء في الجنوب ومنع حدوث انهيار في الوضع الإنساني بغزة، وهذا كان هدف الكابينت الإسرائيلي".

وشارك نحو 70 من رؤساء دول العالم، اليوم الأحد، في مراسم إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، في منطقة "قوس النصر" في العاصمة الفرنسة باريس.