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الشبيبة تنظم فعاليات لإحياء ذكرى "أبو عمار".

الأحد 11 نوفمبر 2018 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 نظمت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية صباح اليوم وقفات داخل الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية لإحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات الرابعة عشر.
وانطلقت الفعاليات داخل الجامعات من شمال القطاع حتى الجنوب الساعة الحادية عشر بقراءة الفاتحة عن روح الشهيد الرمز ياسر عرفات رحمه الله.
ورفع المشاركون في الفعاليات صور الرئيس الراحل، وألصقوا صورًا أخرى لتزيين جدران الجامعات، مؤكدين في ذات الفعاليات على بقاء ياسر عرفات حيًا فينا ما حيينا، مرددين الهتافات والشعارات التي تخلّد الشهيد القائد.
وتستمر فعاليات الشبيبة التي انطلقت صباح اليوم لمدة أسبوع كامل ضمن برنامج خاص على مستوى المحافظات الجنوبية لإحياء ذكرى من غاب جسداً وبقي روحاً ياسر عرفات .

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