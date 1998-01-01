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الجامعة العربية تُدين تصريحات نتنياهو التي تفاخر فيها بالاحتلال وعنجهيته

الأحد 11 نوفمبر 2018 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

استنكرت الجامعة العربية اليوم الأحد، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تفاخر فيها بالاحتلال وعنجهية القوة التي يمتلكها

وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، أن تصريحات نتنياهو، والتي تفاخر فيها بالاحتلال وعنجهية القوة التي يمتلكها واعتبارها المحدد الأهم في السياسة الخارجية ومفتاح التغيير في المنطقة، لا تمثل إلا تنكراً واستهتاراً بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها وضمنتها الشرعية الدولية.

 ولفت إلى أن هذه التصريحات، تمثل أيضا استمراراً للعدوان الاسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وبنفس الوقت تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي، وإجهاضاً لقواعد القانون الدولي الراسخة والجوهرية في عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية أو شرعنة الاحتلال، وما يترتب عليه من عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب، الأمر الذي أكدته المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة.

وشدد على أنها تمثل تنكراً بين التزاماتها لميثاق الامم المتحدة، واستهتاراً بالنظام الدولي، وتهديداً خطيراً للعلاقات الدولية يكشف عن عقلية عنصرية متغطرسة تؤكد نواياها ومفاهيمها لأسباب ومتطلبات تحقيق سلام عادل في المنطقة ونظرة استعلائية تكشف مدى الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل منذ عام 1967.

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