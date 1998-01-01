تركيا تحذّر البرازيل من نقل سفارتها للقدس

وكالات/سما/

حذّر ديبلوماسي تركي البرازيل من مغبة نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، قائلاً إن «خطوة من هذا القبيل ستكون لها تداعيات اقتصادية».

ووفقاً لموقع «كان» العبري، أكد الديبلوماسي التركي أن أنقرة تتوقع من البرازيل «أن تتصرف بعقلانية، إذ إن الدول المسلمة كافة قد تتخذ خطوات ضد نقل السفارة».

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو أعلن بُعيد فوزه قبل أسبوعين، عزمه على نقل السفارة إلى المدينة المحتلة؛ ثم أبدى تردداً بقوله إن القرار «لم يُتخذ بعد»، في تصريح أتى غداة إرجاء مصر إلى موعد غير محدد زيارةً كانت مقررة لوزير الخارجية البرازيلي إلى أراضيها، عزاه ديبلوماسيون برازيليون إلى غضب القاهرة من القرار. وأثار إعلان بولسونارو غضب الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه «خرق للقوانين الدولية» و»خروج عن الموقف البرازيلي المعهود»، فيما لاقى ترحيباً إسرائيلياً.

يُشار إلى أن قيمة صادرات البرازيل من اللحوم الحلال إلى الشرق الأوسط تصل إلى 16 بليون دولار سنوياً.